Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda yıllardır bakımsız kalan ışıklı havuz için yenileme çalışmaları resmen başladı. İçerisindeki tesisat sökülen havuz, modern bir tasarımla yeniden inşa edilecek.

Bölge esnafı ve vatandaşlar, Atatürk anıtının da bulunduğu meydandaki havuzun susuz kalmasından ve metal kuş figürlerinin kaybolmasından uzun süredir şikayetçiydi. Turizm kentinin kalbindeki bu alanın eski canlılığına kavuşması talep ediliyordu.

YIKIM İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihale sürecinin ardından ekipler sahaya indi. İki bölümden oluşan havuzun iç kısmındaki metal borular, fıskiyeler ve elektrik tesisatları söküldü. Mevcut yapının iş makineleri yardımıyla duvar yıkımına geçildi.

YENİ PROJEDE NELER OLACAK?

Altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından inşasına başlanacak yeni havuz, günümüz teknolojisine uygun su ve ışık gösterileri sunacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde hizmete açılması planlanan projenin, Cumhuriyet Meydanı'nı yeniden önemli bir cazibe merkezi haline getirmesi bekleniyor.