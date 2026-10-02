Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesinde hizmet veren oteller, 2026-2027 yılbaşı programlarını ve konaklama ücretlerini açıklamaya başladı. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Royal Seginus Hotel'in üç günlük özel yılbaşı paketi iki kişi için 105 bin liralık üst sınıra ulaştı.

Gala organizasyonunun da dahil olduğu ultra her şey dahil konseptli program, yeni yılın ilk günlerini de kapsayacak şekilde üç güne yayıldı. Etkinlik takviminde ünlü sanatçıların peş peşe sahne alacağı açıklandı.

3 GÜNLÜK KONSER TAKVİMİ

Yılbaşı kutlamalarının ana gecesi olan 31 Aralık 2026'da Ebru Yaşar sahneye çıkacak. Konser serisi 1 Ocak'ta Derya Uluğ, 2 Ocak'ta ise Hakan Altun'un performanslarıyla devam edecek.

FİYATLANDIRMA VE KATEGORİLER NASIL BELİRLENDİ?

Yılbaşı gala programlarında uygulanan A, B, C ve D şeklindeki harf kategorileri, genellikle masaların sahneye olan uzaklığını ve görüş açısını temsil ediyor. 31 Aralık 2026 ile 3 Ocak 2027 tarihleri arasını kapsayan iki yetişkinlik paketlerde, en arka sıraları ifade eden D kategorisi Superior Standart Oda fiyatı 79 bin 896,46 TL olarak belirlendi.

Aynı oda tipi ve konaklama şartlarında C kategorisi 88 bin 120,01 TL, B kategorisi ise 96 bin 343,52 TL'den işlem görüyor. Sahneye en yakın konumdaki A kategorisinde yer almak isteyen misafirlerin ise iki kişi için toplam 105 bin 880 TL ödemesi gerekiyor.