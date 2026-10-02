Olay, Manavgat’taki Türkbeleni Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşağıya inmek için asansöre binen küçük yaştaki 2 çocuk, kabinin iki kat arasında durması sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bağlı kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşmak üzereyken asansör yeniden çalıştırıldı. Görevliler tarafından kabinin zemine indirilmesinin ardından kapı açılarak çocuklar dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine itfaiye ekibi geri döndü.

YAKLAŞIK 1 SAAT ASANSÖRDE KALDILAR

Yaklaşık 1 saat boyunca asansörde mahsur kalan çocukların bekledikleri sırada sakin tavırlar sergiledikleri görüldü. Kabinden çıkan çocuklardan biri yüzünü kapatarak hızla olay yerinden uzaklaşırken, diğeri yaşananları anlattı.

Çocuğun anlatımına göre, üst bölümde oyun oynayan arkadaşlarının asansörün kapısını hızlı şekilde açıp kapatmasının ardından asansör durdu ve iki çocuk kabinde mahsur kaldı.

BU KEZ MERDİVENLERİ TERCİH ETTİLER

Kurtarıldıktan sonra yeniden asansöre binmeyen iki çocuk, Türkbeleni Millet Bahçesi’nin üst bölümüne çıkmak için merdivenleri kullandı.

Olayda çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.