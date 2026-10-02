İstanbul Şişli’de Maçka Parkı’nın girişinde bulunan büyük bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Devrilen ağaç nedeniyle Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapatıldı.

Olay, Şişli’de bulunan Maçka Parkı’nın girişinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kökünden devrilen büyük ağaç, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Ağacın devrildiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL AĞACIN ALTINDA KALDI

Büyük ağacın gövde ve dalları park halindeki otomobilin üzerine düşerken araçta maddi hasar oluştu. Olay sırasında otomobilde ve ağacın devrildiği bölgede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Yapılan ilk kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Devrilen ağacın caddeyi kapatması üzerine Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, ağacın kontrollü şekilde parçalara ayrılarak otomobilin ve yolun üzerinden kaldırılması için çalışma başlattı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ağacın kaldırılmasının ardından otomobilde meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi beklenirken, ekiplerin caddeyi yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Ağacın neden devrildiğinin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.