Antalya hallerinde eylül ayında domates ve sebze işlem miktarı artarken, fiyat endeksleri geriledi. Meyve grubunda ise hem işlem miktarında hem de fiyat endeksinde düşüş kaydedildi.

DOMATESTE MİKTAR ARTTI, FİYAT GERİLEDİ

Eylül ayında domates işlem miktarı bir önceki aya göre yüzde 10,02 arttı. Buna karşılık fiyat endeksi yüzde 1,79 geriledi.

Son 7 yılın eylül ayları dikkate alındığında işlem miktarındaki artış üçüncü en yüksek yükseliş olurken, fiyat endeksindeki düşüş ise ikinci en büyük gerileme olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda ise domateste farklı bir tablo ortaya çıktı. İşlem miktarı yüzde 8,46 artarken, fiyat endeksi yüzde 53,66 yükseldi.

MEYVEDE HEM MİKTAR HEM FİYAT DÜŞTÜ

Meyve grubunda aylık işlem miktarı yüzde 5,79 azalırken, fiyat endeksinde de yüzde 1,54’lük gerileme yaşandı.

Son 7 yılın eylül ayları karşılaştırıldığında işlem miktarındaki düşüş beşinci en yüksek azalış, fiyat endeksindeki gerileme ise dördüncü en büyük düşüş olarak hesaplandı.

Yıllık verilere göre ise meyve işlem miktarı yüzde 6,70 artmasına rağmen fiyat endeksi yüzde 6,62 azaldı.

SEBZEDE 7 YILIN EN SERT FİYAT DÜŞÜŞÜ

Sebze grubunda eylül ayında işlem miktarı yüzde 13,82 artarken, fiyat endeksi yüzde 5,36 geriledi.

Sebze fiyatlarındaki bu düşüş, son 7 yılın eylül ayları içerisinde kaydedilen en yüksek azalış oldu. İşlem miktarındaki yüzde 13,82’lik artış ise aynı dönemler içerisinde üçüncü en yüksek yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda sebze işlem miktarı yüzde 13,47, fiyat endeksi ise yüzde 38,38 arttı.

YILLIK FİYATLARDA DOMATES ÖNE ÇIKTI

Yıllık değişimlere bakıldığında domates, meyve ve sebzenin tamamında işlem miktarı arttı. En yüksek artış yüzde 13,47 ile sebzede görülürken, domates yüzde 8,46, meyve ise yüzde 6,70 yükseldi.

Fiyat endekslerinde ise en dikkat çekici yükseliş domateste yaşandı. Domates fiyat endeksi yıllık yüzde 53,66 artarken, sebzede artış yüzde 38,38 oldu. Meyve fiyat endeksi ise yüzde 6,62 geriledi.

Antalya Ticaret Borsası verileri, eylül ayında aylık bazda domates ve sebzede arz artışına paralel fiyat gerilemesi yaşandığını, yıllık bazda ise özellikle domates ve sebze fiyatlarında belirgin yükselişlerin sürdüğünü ortaya koydu.