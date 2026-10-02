Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinin finansmanını ilgilendiren Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) önemli değişiklikler yaptı. 2 Ekim 2026 tarihli ve 33388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; organ nakli, spesifik kanser ilaçları ve kemik iliği tedavilerinde kurum tarafından karşılanacak giderlerin sınırları yeniden çizildi.

Yeni mevzuat kapsamında, SGK güvencesi altındaki hastaların organ ve doku nakli süreçlerindeki lojistik giderleri devlet güvencesine alındı. Alıcı ve vericinin nakil merkezine ulaşım masraflarının yanı sıra, donör sürecinin tamamlanamadığı hallerde uygulanan ilk 48 saatlik yoğun bakım masrafları da kuruma fatura edilebilecek.

KAN GRUBU UYUMSUZ NAKİLLERE YENİ KRİTER

Düzenlemeyle birlikte ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakillerindeki ödeme koşulları daraltıldı. Sadece diyalizle tedavisi mümkün olmayan ve bu durumu 3. basamak sağlık tesislerinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenen hastaların masrafları karşılanacak. Bu şartı taşımayan hastaların nakil ve aferez işlemleri SGK tarafından ödenmeyecek.

KANSER VE KEMİK İLİĞİ TEDAVİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Meme kanseri tedavisinde kullanılan trastuzumab emtansine ve pertuzumab kombinasyonlarının reçeteleme şartları, onkoloji uzmanlarının yer aldığı kurul raporlarına bağlandı. Ayrıca 12 yaş üzerindeki Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB) hastaları için satralizumab etken maddeli ilaç yatarak tedavilerde geri ödeme listesine eklendi. Kemik iliği nakillerinde ise paket fiyat kapsamı genişletilerek, allojenik nakillerde operasyon öncesi 15 gün ile sonrası 90 günlük süreç, diğer nakillerde ise öncesi 15 gün ile sonrası 60 günlük süreç tek pakete dahil edildi.

HASTALAR VE HASTANELER İÇİN UYGULAMA TAKVİMİ

Yapılan bu güncellemeler, hastaların cepten yapacakları harcamaları ve hastanelerin faturalandırma süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Hizmet listesinde bronkoskopi işleminin puanı 1.073,67 olarak güncellenirken, torakoskopik özofagus atrezisi primer onarımı 609541 koduyla ve 25.278,02 işlem puanıyla tescillendi. Kemik iliği nakil paketi düzenlemeleri 5 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayım gününde, kanser ilaçları ve işlem puanları 5 iş günü sonra, organ nakli hükümleri ise 30 gün sonra yürürlüğe girecek.