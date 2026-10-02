Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ve ağustos aylarında biriken enflasyon oranlarının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam için hesaplamalar başladı. Yılın ikinci yarısındaki ilk iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 olarak kayıtlara geçerken, ocak zammı hesabında kritik role sahip eylül ayı verisinin 5 Ekim'de duyurulması bekleniyor.

Farklı finansal kuruluşlar ve resmi makamlar, yıl sonu enflasyon beklentilerini güncelleyerek olası zam oranlarını ortaya koydu.

EKONOMİSTLERİN YIL SONU BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine göre, ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ortalama yüzde 29,66 seviyesinde bulunuyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde, altı aylık enflasyon farkı yüzde 10,11 olacak. Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı, bu senaryoya göre 25 bin 933 TL'ye yükselecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Orta Vadeli Program (OVP) ve Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) çalışmaları farklı oranlara işaret ediyor. TCMB'nin üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu tahmini yüzde 28 olarak açıklanırken, OVP'de bu oran yüzde 28,4 olarak öngörülüyor. FKB'nin piyasa çalışmasında ise beklenti yüzde 30,39'a kadar çıkıyor.

FARKLI TAHMİNLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR KAÇ TL OLACAK?

Söz konusu kurumların beklentilerine göre, emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişmesi muhtemel görünüyor. En düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan güncel hesaplamalar şu şekilde sıralanıyor:

TCMB tahmini (yüzde 8,70): 25.601 TL OVP tahmini (yüzde 9,04): 25.681 TL

Piyasa tahmini (yüzde 10,06): 25.921 TL AA

Finans tahmini (yüzde 10,11): 25.933 TL FKB tahmini (yüzde 10,73): 26.079 TL

Maaşı halihazırda 24 bin TL olan bir emekli için ise yeni tutarın TCMB senaryosunda 26.088 TL, FKB senaryosunda ise 26.575 TL olması hesaplanıyor.

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mevcut tabloda yer alan rakamlar kesinleşmiş maaşları değil, enflasyon senaryoları üzerinden yapılan projeksiyonları yansıtıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net zam oranı, aralık ayı enflasyon verisinin ocak ayında yayımlanmasıyla resmiyet kazanacak. Yeni maaşların tam olarak netleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarındaki tüketici fiyat endeksi değişimlerinin tamamlanması gerekiyor.