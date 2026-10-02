Antalya’nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, günlük yaşamı ve örtü altı tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak ilerleyen saatlerde kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya dönüşürken, Mavikent Mahallesi açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum kıyıya doğru ilerleyerek karaya ulaştı.

HORTUM İKİ SERADA HASARA YOL AÇTI

Karaya ulaşan hortumun geçtiği bölgede iki sera zarar gördü. Hortumun denizden karaya ilerleyişi ve seralara ulaştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İlçe merkezinde ise sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

DENİZ ÜZERİNDEKİ HORTUMLAR NASIL OLUŞUYOR?

Deniz üzerinde gelişen hortumlar, atmosferin alt katmanlarındaki sıcak ve nemli hava ile üst seviyelerdeki daha soğuk hava arasındaki dengesizlik, kuvvetli sağanak hücreleri ve rüzgâr koşullarının bir araya gelmesiyle oluşabiliyor. Su üzerinde başlayan dönen hava sütunu kıyıya ulaştığında özellikle hafif yapı elemanları, çatılar, ağaçlar ve sera örtüleri açısından risk oluşturabiliyor.

KUMLUCA’DA SERALAR HAVA OLAYLARINA KARŞI HASSAS

Kumluca ve çevresinde örtü altı tarımın yaygın olması, kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi kısa süreli ancak etkili hava olaylarının tarımsal üretim açısından önemini artırıyor. Seraların plastik örtüleri ve taşıyıcı sistemleri kuvvetli rüzgârdan doğrudan etkilenebiliyor. Bu nedenle hasar yalnızca yapıdaki bozulmayla sınırlı kalmayıp, seranın içindeki ürünlerin dış hava koşullarına maruz kalması halinde üretimi de etkileyebiliyor.

MAVİKENT DAHA ÖNCE DE HORTUMLARDAN ETKİLENDİ

Mavikent ve Kumluca kıyılarında benzer hava olayları geçmiş yıllarda da kayıtlara geçti. Ocak 2026’da Antalya’nın batı ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına sırasında Mavikent’te denizden karaya ilerleyen hortum seralar ile bazı yapılarda hasara yol açmış, bölgede hasar tespit çalışmaları yürütülmüştü. Ocak 2024’te de Mavikent açıklarında oluşan bir hortumun sahile yakın seralarda hasara neden olduğu bildirilmişti. Daha önce aktardığımız kuvvetli rüzgâr ve hortum olaylarında da seralar zarar görmüştü. Bu örnekler, kıyıya yakın örtü altı üretim alanlarının şiddetli hava olaylarına karşı taşıdığı riski ortaya koyuyor.

HASAR SONRASI TESPİT SÜRECİ ÖNEM TAŞIYOR

Fırtına, hortum, dolu ve aşırı yağış gibi olayların ardından tarımsal alanlarda öncelikle zararın kapsamının belirlenmesi önem taşıyor. Benzer afetlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada inceleme yaparak zarar gören tarımsal alanları ve işletmeleri kayıt altına alabiliyor. Sigortalı tarımsal varlıklarda ise üreticilerin ilgili sigorta sistemi üzerinden hasar ihbarında bulunması ve ekspertiz sürecini başlatması gerekiyor.

FIRTINA SIRASINDA SERALARDAN UZAK DURULMALI

Kuvvetli rüzgâr veya hortum görüldüğü sırada sera, sundurma, ağaç ve benzeri devrilme ya da parçalanma riski bulunan yapıların yakınında bulunmamak önem taşıyor. Üreticilerin mümkün olduğunda meteorolojik uyarıları takip etmesi, sera bağlantı ve örtü sistemlerinin bakımını düzenli yaptırması ve afet sonrasında hasarlı yapılara kontrol yapılmadan girmemesi olası risklerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Su biriken yollarda ise sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve derinliği bilinmeyen su birikintilerine girmemeleri gerekiyor.