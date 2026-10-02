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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 2 Ekim 2026 Cuma itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 86,88 liradan, motorinin litresi 99,61 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatında 0,06 liralık zam var (önceki fiyat 99,55 lira).

Alanyalılar dikkat: Kimlikler artık bunun yerine geçecek

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