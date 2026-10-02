Alanyalılar dikkat: Kimlikler artık bunun yerine geçecek
Alanyalılar dikkat: Kimlikler artık bunun yerine geçecek
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Alanya'da 2 Ekim 2026 Cuma itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 86,88 liradan, motorinin litresi 99,61 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatında 0,06 liralık zam var (önceki fiyat 99,55 lira).

İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI

İlçe Benzin (TL/litre) Motorin (TL/litre)
Alanya 86,88 99,61
Gazipaşa 86,88 99,61
Manavgat 86,87 99,60
Antalya (Muratpaşa) 86,85 99,58

Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi