Alanya'da 2 Ekim 2026 Cuma itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 86,88 liradan, motorinin litresi 99,61 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatında 0,06 liralık zam var (önceki fiyat 99,55 lira).
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|Benzin (TL/litre)
|Motorin (TL/litre)
|Alanya
|86,88
|99,61
|Gazipaşa
|86,88
|99,61
|Manavgat
|86,87
|99,60
|Antalya (Muratpaşa)
|86,85
|99,58
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi