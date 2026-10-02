Kumluca’da saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da ilçenin farklı noktalarında etkili oldu. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olarak gerçekleştirildiği Mavikent Mahallesi’nde rüzgar nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Yapılan ilk belirlemelere göre bölgede 2 serada hasar oluştu.

KUVVETLİ YAĞIŞ TRAFİĞİ DE ETKİLEDİ

İlçe merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakların bazı bölümlerinde su birikintileri meydana geldi. Yağışın şiddetini artırdığı anlarda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, araçların suyla kaplanan noktalardan dikkatli şekilde geçmeye çalıştığı görüldü.

Kuvvetli rüzgarın da eşlik ettiği olumsuz hava koşulları özellikle Mavikent Mahallesi ve çevresinde etkisini hissettirdi.

DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu sırada Mavikent açıklarında deniz üzerinde hortum meydana geldi. Kıyıdan da görülebilen hortum, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde deniz üzerinde oluşan hortumun bir süre etkisini sürdürdüğü görüldü. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın seralarda yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.