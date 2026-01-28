Şampiyona sürecinin önemli etaplarından biri olan *Batı Grubu Yıldızlar kategorisi müsabakaları, 26–28 Ocak tarihleri arasında Alanya’da yapıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen kulüplerin mücadele ettiği müsabakalarda sporcular, Türkiye Şampiyonası finallerine katılabilmek için tatamiye çıktı.

Bu organizasyonda Mahmutlar Halil Ülker Taekwondo Spor Kulübü sporcusu *Menekşe Dönmez, Alanya adına önemli bir başarı elde etti. Yıldızlar kategorisinde derece maçlarında mücadele eden Dönmez, turnuvayı *yedinci sırada tamamlayarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Elde edilen bu sonuçla birlikte Alanya, yıldızlar kategorisinde finallere bir sporcu daha göndermiş oldu. Bölge elemelerinin, sporcuların gelişimi ve ulusal şampiyona öncesi performanslarını görmeleri açısından kritik bir süreç olduğu vurgulandı.

Sporcunun antrenörü Merve Yazıcı Alıcı, organizasyonun genel yapısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yüksek katılımlı elemelerin sporcular için önemli bir deneyim sunduğunu belirterek, disiplinli çalışmaların karşılığını almaya devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye Şampiyonası Doğu ve Batı Grubu Elemeleri, Alanya’da büyükler kategorisi müsabakalarıyla devam ederken, başarılı olan sporcular Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak.