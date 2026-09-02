Antalya'nın merkez ilçesi Muratpaşa'da, unutulmaya yüz tutan mahalle maçı geleneği yeniden canlandı. Haşim İşcan Mahallesi'ndeki boş bir arsada bir araya gelen Yenikapı ve Gebizli mahallelerinin çocukları, izleyenlere nostaljik anlar yaşattı. Antalya yerel basınında yayımlanan haberlere göre, bol gollü geçen mücadeleyi Yenikapı Mahallesi 6-5'lik skorla kazandı.

Toplam 11 golün atıldığı karşılaşmada kıyasıya bir rekabet yaşandı. Çocukların organize sahalar yerine geleneksel boş alanda sergilediği performans, maçı izleyen mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü. Etkinliğin en dikkat çeken yanı ise takımların yönetimini mahalle muhtarlarının üstlenmesiydi.

MUHTARLAR SAHAYA İNDİ

Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, Yenikapı takımının teknik sorumluluğunu üstlenirken, Gebizli Mahallesi Muhtarı İsa Kaştan ise kendi mahallesinin takımını yönetti. Muhtarların saha kenarındaki heyecanı ve çocukların mücadelesi, mahalle dayanışmasını gözler önüne serdi.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN SOSYAL ETKİSİ

Günümüzde hızlı kentleşme ve çocukların daha çok kapalı alanlar ile dijital ortamlara yönelmesi, sokak oyunları kültürünü giderek azaltıyor. Boş arsaların yerini binaların aldığı modern şehir yaşamında, çocukların bir araya gelerek organize ettiği bu tür geleneksel etkinlikler, fiziksel aktivitenin yanı sıra sosyal bağların güçlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.