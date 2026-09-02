ALANYA basınının duayeni merhum Arıkan Yılmaz Dim tarafından yakılan meşale yarım asrı çoktan geride bıraktı. Yeni Alanya, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren 59. yaşından gün almaya başladı. Okuyucularından aldığı güçle, her gün bir öncekinden daha kaliteli ve içerikli olarak elinize ulaşan Yeni Alanya'nın web sitesi www.yenialanya.com da anlık haber trafiği ve e-gazete hizmeti ile Alanya'nın dünyaya açılan penceresi konumunda. Günlük 350 bini aşkın ziyaretçi sayısı ile www.yenialanya.com yalnızca Alanya ve Antalya’dan değil tüm dünyadan okurlarına ulaşıyor.

PROTOKOLDEN KUTLAMA MESAJLARI

Bölgede faaliyet gösteren köklü gazetelerden biri olan Yeni Alanya’nın kuruluş yıldönümü Alanya, Antalya ve Türkiye’nin farklı illerinden de pek çok tebrik aldı. Yeni Alanya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i tebrik eden isimler arasında KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere; Antalya Basın İlan Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, BİK Denetim Kurulu Başkanı Baturhan Koçak, ATB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Hayırsever iş insanı Hüseyin Girenes ve Mehmet Hacıkadiroğlu da yer aldı.

BASIN MENSUPLARINDAN TEBRİK MESAJLARI

Öte yandan Mehmet Ali Dim’in Genel Başkanlığını yaptığı KGK’nın il temsilcileri ve üyelerinden de tebrik mesajları geldi. Yayımladığı mesajlarla Dim’i tebrik eden isimler şöyle: KGK Düzce Temsilcisi Fatih Melih Maradit, KGK Kırşehir Temsilcisi Murat Sürmeli, KGK Kahramanmaraş Temsilcisi Bekir Doğan, KGK Kilis Temsilcisi Mahmut Özbalcı, KGK Kocaeli Temsilcisi Cemal Kaplan, KGK Mersin Temsilcisi Abdullah Biçer, KGK Siirt Temsilcisi Ayhan Mergen, KGK Kırıkkale Temsilcisi Ramazan Çetin, KGK Adana Temsilcisi Sefa Saygıdeğer, KGK Batman Temsilcisi Ercan Arslan, KGK Malatya Temsilcisi Kemal Deniz, KGK Erzurum Temsilcisi Esat Bindesen, KGK Tunceli Temsilcisi Hüsniye Karakoyun, KGK Çankırı Temsilcisi İrfan Hoşafçıoğlu, KGK Aksaray Temsilcisi Harun Atalay, KGK Kastamonu Temsilcisi Murat Şengül, KGK Giresun Temsilcisi Mustafa Demir, KGK Erzincan Temsilcisi Suhabi Okumuş, KGK Bolu Temsilcisi Barış Dişli, KGK Sivas Temsilcisi Orhan Üngör, KGK Denizli Temsilcisi Bülent Öztürk, KGK Isparta Temsilcisi Hakan Yaman, KGK Amasya Temsilcisi Bilal Güley, KGK Karaman Temsilcisi Ahmet Küçükcicibıyık, KGK Muğla Temsilcisi Elvan Göçer, KGK Ağrı Temsilcisi Yunus Sarı, KGK Bartın Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, KGK Antalya Üyesi Songül Başkaya, KGK Kahramanmaraş Üyeleri Faruk Aktemur ve Fatih Eskalen, KGK Adana Üyesi Basri Baş, Ankara üyeleri Süreyya Güngör ve Bekir Nazım Ada, KGK İstanbul Üyesi Mehmet Gürhan, KGK Antalya Üyesi Sabri Çağlar, Bülent Ecevit ve İdris Cirit katıldı.

DİM’DEN TEŞEKKÜR

Yeni Alanya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise gelen tebrik mesajları için teşekkür etti. Dim, “Yeni Alanya’nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle bizleri yalnız bırakmayan, mesajları, telefonları ve güzel dilekleriyle mutluluğumuzu paylaşan tüm dostlarımıza, meslektaşlarımıza, siyasetçilerimize, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine, iş dünyasına ve kıymetli okurlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yeni Alanya’nın yıllardır süren yayın hayatında en büyük gücümüz, bizlere duyulan güven ve gösterilen ilgidir. Alanya’nın sesi, gözü ve hafızası olma sorumluluğuyla çıktığımız bu yolda, bugünlere birlikte ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Kuruluş yıldönümümüzü kutlayan, iyi dileklerini ileten ve sevincimize ortak olan herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Yeni Alanya, nice yıllar boyunca Alanya’nın sesi olmaya devam edecek.

Saygı ve sevgilerimle” dedi.