​Türk siyasi tarihinin sembol isimlerinden Alparslan Türkeş, vefatının 29. sene-i devriyesinde İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Partililerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, merhum Türkeş’in hayatı ve Türk milletine adadığı mücadelesi anlatıldı.

​KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUALAR EŞLİĞİNDE ANMA

İlçe başkanlığı binasında gerçekleştirilen anma töreni, Türkeş’in siyasi mirasının hatırlatıldığı konuşmalarla başladı. Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve merhumun ruhuna gönderilen dualarla devam etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Alparslan Türkeş’in bir devlet adamı olarak önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

​"İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, Dava ve devlet adamı Alparslan Türkeş’i vefatının 29. sene-i devriyesinde bir araya gelerek andık. Hayatı ve mücadelesinin anlatıldığı etkinliğimiz, dualar eşliğinde manevi bir atmosferde geçti. Kendisini büyük bir özlem, şükran ve rahmet ile anıyoruz. Ruhun şad, mekânın cennet olsun Başbuğum."