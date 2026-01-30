Alanya Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası’nın seçimli olağan genel kurulu Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda odanın mevcut başkanı Hüseyin Alataş ile aday Hayri Kul yarıştı. Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi. Seçimde oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar sürdü. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Sayım sonucu 296 oy alan Hüseyin Alataş tekrar başkan seçildi. Seçimde aday Hayri Kul 71 oy aldı. Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Alataş, “Sabahtan bu yana bizleri yalnız bırakmadınız. Katılan ve katılamayan, oy veren veya vermeyen bütün esnaflarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Aday arkadaşımıza da bu cesaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sonuçlar. 296'ya 71 çıktı. Esnafımız bizleri tekrardan seçti. Bizlere güvendi. Demek ki bizlerde bir şeyler yapmışız. Her ne kadar aday arkadaşımız bir şey yapmadığımızı söylese de biz 2010 yılında aday olarak çıktığımızda ki yüzde 65 oy almıştık. Bu dönem içerisinde üç dönem adaysız çıktım. Beşinci dönemimizde de aday olarak seçime katıldım ve şu anda da yüzde 80 üzerinde oy aldım. Yüzde 80’im üzerinde de rakibimize diyeyim oy olaraktan kazanmış olduk. Ben sizlere katılımınızdan dolayı, üyelerin katılımından dolayı arkadaşlarıma da ayrıca bu heyecanı bize yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kaldığımız yerden tekrar yine bu esnafın beni hayır diyene kadar devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi