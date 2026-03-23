Altın fiyatlarındaki sert hareket sonrası binlerce kullanıcı aynı anda sisteme yüklenince Harem Altın’da erişim problemleri yeniden gündeme geldi. Peki platform çöktü mü, altın fiyatları şu an ne durumda?

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanma altın yatırımcısını bir kez daha ekran başına kilitledi. Özellikle son günlerde jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatları hızla hareket ederken, Türkiye’de en çok kullanılan platformlardan biri olan Harem Altın’da erişim sorunları yaşandığı yönünde şikayetler dikkat çekti.

Sabah saatlerinden itibaren sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcıların bir bölümü bağlantı hatalarıyla karşılaşırken, bazı kullanıcılar da platforma geç erişim sağladı.

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ AMA DALGALANMA SÜRÜYOR

Son verilere göre ons altın 4.100 – 4.500 dolar bandında dalgalanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 5.500 dolar seviyesine yaklaşan ons altın, son günlerde gelen satışlarla birlikte sert şekilde geri çekildi.

Yurt içinde ise gram altın 6.000 – 7.000 TL aralığında işlem görüyor.

Bu oynaklık, özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıları daha fazla anlık veri takibine yöneltiyor.

HAREM ALTIN ÇÖKTÜ MÜ?

Platformun tamamen kapandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yaşanan erişim problemlerinin temel nedeni olarak yoğun kullanıcı trafiği ve anlık veri yükü gösteriliyor.

Benzer durumlar daha önce de özellikle altın fiyatlarının hızlı yükseldiği veya sert düştüğü günlerde yaşanmıştı.

Yani sistem kapanmış değil… ama yükü kaldırmakta zorlandığı anlar var.

YATIRIMCI NEDEN AYNI ANDA YÜKLENİYOR?

Altın tarafında son haftalarda yaşanan sert hareketler, özellikle küçük yatırımcıyı doğrudan etkiliyor. Fiyat birkaç saat içinde yüzlerce lira oynayınca herkes aynı soruya odaklanıyor:

“Şimdi almalı mı, yoksa satmalı mı?”

İşte tam bu anlarda platformlara yoğun giriş oluyor ve sistemler zorlanıyor.

Biraz da şu var… herkes aynı anda bakınca sistem değil, aslında panik büyüyor.

HAREM ALTIN AÇILMIYORSA NE YAPILABİLİR?

Uzmanlara göre erişim sorunu yaşayan kullanıcılar için birkaç basit çözüm öne çıkıyor:

Farklı tarayıcı veya cihazdan giriş denemek

Mobil uygulama yerine web sürümünü kullanmak

İnternet bağlantısını değiştirmek

Kısa süre bekleyip tekrar denemek

Ayrıca bankaların mobil uygulamaları ve alternatif finans siteleri üzerinden de anlık fiyat takibi yapılabiliyor.

PİYASADA ASIL RİSK NE?

Altın tarafında asıl dikkat çeken konu şu: yükseliş değil, oynaklık.

Yani fiyat artıyor ama aynı hızla düşebiliyor. Bu da özellikle kısa vadede işlem yapan yatırımcı için ciddi risk oluşturuyor.

Alanya’da da kuyumcuların önünde eskisi gibi kalabalık yok. Ama herkes telefondan fiyat bakıyor.

Kimse net bir şey söyleyemiyor çünkü… piyasa bir aşağı bir yukarı.

Ve çoğu kişi ne yapacağını tam bilmiyor.

Biraz bekliyor, sonra tekrar bakıyor. Sonra yine…