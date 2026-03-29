Hafta boyunca sürekli yön değiştiren ve yatırımcısına adeta ecel terleri döktüren altın piyasası, haftanın son gününde fırtına öncesi sessizliğe büründü. 29 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla kuyumculardaki rakamlar, özellikle düğün hazırlığı yapan çiftler ve birikim sahipleri tarafından endişeyle takip ediliyor. Son günlerdeki aşırı dalgalı grafiğin ardından altının haftayı yatay bir çizgiyle kapatması, piyasalardaki belirsizliği koruyor.

ALANYA’DA DA GÖZLER TABELALARDA

Konya başta olmak üzere Türkiye genelindeki altın piyasalarında yaşanan bu kritik denge, turizm ve ticaretin kalbi Alanya’da da yakından izleniyor. Önümüzdeki aylarda hız kazanacak olan düğün sezonu öncesinde altın fiyatlarının izleyeceği rota, ilçedeki kuyumcuları ve evlilik hazırlığındaki aileleri doğrudan ilgilendiriyor. Ani fiyat değişimlerine karşı tetikte bekleyen Alanyalı yatırımcılar, birikimlerini korumak ve güvenli limanda kalabilmek adına güncel tabloları anbean takip etmeyi sürdürüyor.

Hafta sonu (29 Mart 2026) altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların gündeminde öne çıkmayı sürdürüyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yaşanan değişimler, özellikle Türkiye’de güvenli liman arayışını sürdürenler tarafından yakından izleniyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle yön bulan altın, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyen en önemli araçlardan biri olmaya devam ediyor. İşte 29 Mart 2026 Pazar günü güncel altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

29 MART GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 6.586,10 TL

Gram altın satış fiyatı: 6.725,47 TL

29 MART ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı: 11.254,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.720,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 29 MART

Ons altın alış (USD) fiyatı: 4.494,22

Ons altın satış (USD) fiyatı: 4.494,66

YARIM ALTIN FİYATI 29 MART

Alış: 22.177,31

Satış: 23.433,62

TAM ALTIN FİYATI 29 MART

Alış: 43.361,68 TL

Satış: 45.192,78 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATI 29 MART

Alış: 6.022,92 TL

Satış: 6.337,19 TL