23 Mart 2026 itibarıyla gram altın fiyatları sert düşüşle yatırımcının gündemine yerleşti. Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizliğe rağmen fiyatların yukarı değil aşağı gitmesi, “altın fiyatları düşmeye devam edecek mi” sorusunu öne çıkardı.

23 Mart sabahında altın piyasasında satış baskısı dikkat çekti. Yatırımcılar normalde savaş, jeopolitik risk ve küresel belirsizlik dönemlerinde altının yükselmesini bekliyor. Ancak bu kez tablo tersine döndü. Doların güç kazanması, petrol fiyatlarındaki sıçrama sonrası enflasyon korkusunun büyümesi ve faiz indirimi beklentisinin zayıflaması, altında aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Bir başka ifadeyle, piyasada sadece “güvenli liman” algısı çalışmadı. Faiz ihtimali ve güçlü dolar da devreye girdi. Bu da 23 Mart 2026 gram altın neden düştü sorusunun en net yanıtlarından biri oldu.

23 MART 2026 ALTIN FİYATLARI

Güncel verilere göre piyasada öne çıkan rakamlar şöyle:

Gram altın

Alış: 6.017,37 TL

Satış: 6.018,67 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.262,00 TL

Satış: 10.806,00 TL

Ons altın

Alış: 4.150,30 dolar

Satış: 4.152,07 dolar

Cumhuriyet altını

Alış: 42.548,00 TL

Satış: 44.862,00 TL

Ata altın

Alış: 46.146,11 TL

Satış: 47.346,73 TL

ALTINDA DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Piyasalarda ilk bakışta çelişkili görünen bu hareketin birkaç temel nedeni var. En başta, Orta Doğu’daki savaşın petrol fiyatlarını yukarı çekmesi küresel enflasyon endişesini artırdı. Enflasyon korkusu büyüyünce merkez bankalarının faiz indirimine gitmekte daha temkinli davranacağı beklentisi güçlendi. Faizlerin yüksek kalması ya da yeniden artma ihtimali ise faiz getirisi olmayan altının cazibesini zayıflattı.

Buna bir de doların güçlenmesi eklendi. Dolar değer kazandığında, ons altın çoğu zaman baskı altında kalıyor. Küresel yatırımcılar da dalgalı dönemde nakde geçme eğilimi gösterince, altın tarafında satışlar derinleşebiliyor.

Bir süredir piyasada olan o klasik refleks de kırılmış gibi. Savaş varsa altın mutlaka çıkar düşüncesi, her zaman aynı sonucu vermiyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, İran merkezli çatışmanın dördüncü haftasına girmesi ve petrolün 100 dolar civarında kalmasının, piyasayı faiz indirimi beklentisinden faiz artışı ihtimaline taşıdığını belirtiyor. Waterer’a göre bu değişim, altının getirisi olmayan bir varlık olması nedeniyle fiyatları aşağı çekiyor.

Bağımsız metal traderı Tai Wong ise son günlerde sert geri çekilme yaşansa da bu hareketin oldukça oynak bir zeminde sürdüğünü, fiyatların bir süre dalgalı şekilde denge arayabileceğini ifade ediyor.

ALTIN FİYATLARI DAHA DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi sorusunun net ve tek cümlelik bir cevabı yok. Ancak mevcut görünümde kısa vadede oynaklığın sürebileceği konuşuluyor. Özellikle dolar güçlü kaldığı, petrol kaynaklı enflasyon baskısı sürdüğü ve faiz beklentileri yukarı yönlü kaldığı sürece altın üzerinde baskı devam edebilir.

Bununla birlikte altın piyasası çok hızlı yön değiştirebilen bir alan. Savaşın seyrinde değişim, merkez bankalarından gelecek yeni mesajlar ya da küresel piyasalarda ani bir riskten kaçış dalgası, fiyatların yeniden yukarı dönmesine yol açabilir. Yani yatırımcı açısından asıl mesele sadece bugünkü fiyat değil, önümüzdeki birkaç günün haber akışı olacak.

Alanya’da da birikimini altınla korumaya çalışan çok sayıda vatandaş için bu tablo önemli. Çünkü gram altındaki her sert hareket, doğrudan kuyumcu ekranına ve evdeki küçük birikim hesabına yansıyor. Düğün sezonu yaklaşırken çeyrek altın tarafındaki oynaklık da ayrıca takip ediliyor.

YATIRIMCI NEYİ İZLEMELİ?

Bu aşamada yatırımcıların sadece iç piyasadaki TL fiyatına değil; ons altın, dolar endeksi, petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz sinyallerine birlikte bakması gerekiyor. Özellikle “savaş sonrası altın yükseldi mi, düştü mü” sorusunda tek belirleyici jeopolitik risk değil; o riskin enflasyon ve faiz cephesinde nasıl fiyatlandığı da belirleyici oluyor.

Kısacası, 23 Mart itibarıyla altın tarafında yön aşağı. Ama bu piyasada...

Bir günde her şeyin tersine dönebildiği de unutulmamalı.

Kaynak: Bigpara, Reuters