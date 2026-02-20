İLAN

T.C.

SERİK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/12

Mahkememizin yukarıda sıra numarası yazılı dava dosyasında görülmekte olan Kadastro tespitine konu yargılamada dava konusu Antalya ili Serik ilçesi Ayanoz (Yeşilyurt) Mahallesi 220 parsel sayılı taşınmazla yine dava konusu aynı olan ve Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden 28/10/2025 Tarih 2006/676 Esas ve 2015/899 Karar sayılı görevsizlik kararı ile Mahkememize gönderilerek Mahkememiz 2024/36 Esasına kaydı yapılan dosyanın incelenmesinde işbu dosyamızdaki dava konusunun ve parselin aynı olduğundan HMK'nin 166. Maddesi gereğince Mahkememizin 2015/12 Esas sayılı dosyasına birleşen, yargılama sırasında tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamayan birleşen dosya taraflarından davalı 203*****726 T.C. Kimlik nolu Akay ve Emel kızı Deniz ÇAMLI'nın 15/04/2026 günü saat 09:35 tarihli duruşmada Serik Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde 6100 sayılı HMK'nin 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, birleştirme kararının tebliği ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmekle;

İş bu ilanın gazetede yayımlandıktan 7 (yedi) gün sonra yukarıdaki ismi geçen tarafa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.



