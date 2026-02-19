Ramazan ayının ilk günü, Alanya’da iş çıkışı trafiğini belirgin şekilde artırdı. Mesai bitimiyle birlikte şehir merkezine yönelen sürücüler, iftara yetişme telaşıyla yollara çıktı. Özellikle ana arterlerde araç yoğunluğu kısa sürede hissedilir seviyeye ulaştı.

D-400 VE ŞEHİR MERKEZİNDE YOĞUNLUK

Yoğunluğun en fazla yaşandığı noktaların başında D-400 Karayolu Alanya geçişi geldi. Oba, Tosmur ve Konaklı hattından şehir merkezine doğru ilerleyen güzergâhlarda trafik zaman zaman durma noktasına yaklaştı. Bazı kavşaklarda sürücüler dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Şehir merkezinde ise Atatürk Caddesi ve çevre bağlantı yollarında araç kuyrukları oluştu. Özellikle market ve fırın önlerinde kısa süreli duraksamalar trafiği daha da yavaşlattı.

TRAFİK EKİPLERİ SAHADAYDI

Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yoğunluğun arttığı kavşak ve bağlantı noktalarında yönlendirme yaptı. Ekipler, ışık sürelerini düzenleyerek ve kritik noktalarda fiziki müdahalede bulunarak akışı rahatlatmaya çalıştı.

Yetkililer, Ramazan boyunca iftar saatlerine yakın zaman dilimlerinde benzer yoğunlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Sürücülere sabırlı olmaları, mümkünse alternatif güzergâhları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi.