ALKÜ 7’den 70’e hayat boyu öğrenme kapsamında öğrencilerine uygulamalı ve saha eğitimleri devam ediyor. ALKÜ ailesinin en küçük bireyleri olan ALKÜ Uygulamalı Anaokulu öğrencileri, birbirinden güzel iki farklı etkinlikte eğlenerek keşfederken öğrenme sürecine aktif katılım sağlayarak kalıcı öğrenmeler edindi. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında yer alan Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersleri çerçevesinde gerçekleştirilen ilk etkinlik Alanya Aliefendi Mahallesinde yanan ormanlık alanda fidan dikimi oldu. Alanya Orman İlçe Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde minik öğrenciler, velileri ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Diğer etkinlik ise topraksız tarım yöntemiyle serada yetiştirilen meyvelerin tanıtıldığı çilek toplama etkinliği olarak gerçekleştirildi. ALKÜ’lü minikler Alanya Kargıcak’ta bir serada çileklerin yetiştirilmesini yerinde gözlemleyerek onları toplayıp tatma ve ikram etme sürecine aktif olarak katıldı. Etkinliklere ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şeker, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli, anaokulu öğretmenleri ve veliler katıldı. Etkinlikte çocukların çevre bilinci geliştirmesi, doğa sevgisi kazanması, sorumluluk alma, gözlem yapma ve doğayla doğrudan etkileşim kurma becerilerinin desteklenmesi hedeflendi. Etkinlikler aynı zamanda Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğrencilerine, ders kapsamında uygulamalı öğrenme ve öğretme süreçlerini deneyimleme fırsatı sunarak mesleki gelişimlerine katkı sağladı. Etkinlikler toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN