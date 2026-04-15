Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi adına bünyesindeki öğrenim verdiği bölüm ve programları sektör temsilcilerini öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor. ALKÜ bünyesinde, ALTSO Meslek Yüksekokulu ve ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulunun katkılarıyla mimarlıktan bilişime, sigortacılıktan gayrimenkul sektörüne kadar geniş bir yelpazede uzman isimleri ve sektör temsilcilerinin olduğu “Sektör - Öğrenci Buluşması” 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün saat 10.00’da açılış töreni ile başlayacak buluşma, öğrenciler, sektörlerin standlarında staj ve iş imkanı için görüşmeler yapacaklar. İki gün dolu dolu geçecek buluşmada, öğrenciler 15 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30'da Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenecek “RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer ile Söyleşi”de ve çeşitli sektörlerin başarılı isimleriyle bir araya gelecekler. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Sektör – Öğrenci Buluşması”na tüm öğrencileri davet ederek buluşmanın hayırlı olmasını diledi.
ALKÜ'lü gençler sektörün öncüleriyle buluşuyor
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 15-16 Nisan'da düzenlenecek "Sektör-Öğrenci Buluşması"nda öğrenciler sektörün öncü isimleriyle buluşacak.
Kaynak: ALKÜ BÜLTEN
