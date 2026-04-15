ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde Aytemiz’in katkılarıyla düzenlenen “Aytemiz Sahne – Merak Ettiklerin Buradan Geçer” program serisi tüm hızıyla devam ediyor. Serinin üçüncü bölümünde Türkiye'de ve dünyada “Ampute Messi” olarak tanınan milli sporcu Barış Telli ve Antrenörü Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel, “Her Şeye Rağmen” isimli düzenlenecek konferansta Alanyalılarla buluşacak. Millî sporcu Barış Telli’nin azmini ve başarısını anlatacağı program, 15 Nisan Çarşamba günü saat 10.30’da Alev Alatlı Konferans Salonu'nda yapılacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, başarıya giden yolda azmin ve kararlılığın konuşulacağı bu anlamlı buluşmada öğrencileri, sporseverleri ve tüm vatandaşları programa davet etti.
Milli sporcu ALKÜ'de başarısını anlatacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) düzenlenecek “Her Şeye Rağmen” konferansında, Ampute Millî Takım futbolcusu Barış Telli ve Antrenörü Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel, başarı hikâyesi ve azim dolu yaşam mücadelesini Alanyalılarla paylaşacak
Kaynak: ALKÜ BÜLTEN
