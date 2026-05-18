Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) tarafından geleneksel hale getirilen 2025 Medya Başarı Ödülleri Yarışmasında heyecanlı süreç başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyon kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden deneyimli gazetecilerden oluşan jüri heyeti Alanya’da bir araya gelerek yarışmaya katılan eserleri incelemeye başladı.

ALGC hizmet binasında saat 14.00’te gerçekleştirilen toplantıda, haber, röportaj, fotoğraf ve diğer medya alanlarında hazırlanan çalışmalar titizlikle değerlendirildi. Yarışma, mesleki kaliteyi teşvik etmesi ve başarılı gazetecilik örneklerini öne çıkarması açısından sektörde önemli bir organizasyon olarak görülüyor.

18 FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Bu yılki yarışmada toplam 18 ayrı dalda başvuru kabul edildi. Jüri üyeleri, her eseri içerik kalitesi, özgünlük, haber değeri, anlatım gücü ve mesleki etik kriterleri doğrultusunda ayrıntılı şekilde değerlendiriyor.

Alanya’da düzenlenen Medya Başarı Ödülleri, yalnızca yerel basın için değil, Türkiye genelindeki gazeteciler için de önemli bir prestij organizasyonu olarak kabul ediliyor.

DENEYİMLİ GAZETECİLERDEN OLUŞAN JÜRİ

Jüri heyetinde gazetecilik mesleğinde uzun yıllardır görev yapan deneyimli isimler yer aldı. Duayen gazeteci Erdoğan Kahya, ZEOR Medya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Olgun, Akdeniz Gerçek Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Songül Başkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Haber Müdürü Suat Metin ve Antalya Ses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dökdök değerlendirme sürecinde görev aldı.

Alanlarında önemli deneyime sahip jüri üyeleri, başvuruları tarafsız ve titiz bir yaklaşımla inceleyerek ödüle layık görülecek eserleri belirlemek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

ALGC’DEN TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI

ALGC yönetimi, jüri üyelerine yarışmaya gösterdikleri özveri ve katkılar için teşekkür etti. Cemiyet yetkilileri ayrıca yarışmaya katılan tüm gazetecilere başarı dileklerini iletti.

Her yıl büyük ilgi gören Medya Başarı Ödülleri, mesleki dayanışmayı güçlendirmesi ve nitelikli gazetecilik çalışmalarını teşvik etmesi bakımından Alanya basın camiası için özel bir önem taşıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından dereceye giren eserler düzenlenecek ödül töreniyle kamuoyuna duyurulacak.