Alanyalı yazar Yılmaz Bağışlar, tarihi mekânları kurgu ile buluşturan yeni romanıyla edebiyat dünyasında dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. “Naula’da Bir Gemi Ustası” adlı eser, Antik Roma döneminde geçen olay örgüsü ve Alanya’nın gerçek antik kentlerini merkezine alan anlatımıyla okurlarla buluştu.

Cinius Yayınları etiketiyle yayımlanan roman, 2026 Türkiye’si ile M.Ö. 200’lü yıllar arasında kurulan mistik bir zaman köprüsü üzerinden ilerliyor. Tarihi gerçeklik ile kurgusal unsurları bir araya getiren eser, özellikle Alanya’nın zengin kültürel mirasını edebiyat aracılığıyla yeniden görünür kılıyor.

ALANYA KALESİ’NDEN NAULA’YA UZANAN TARİHİ YOLCULUK

Romanın olay örgüsü, Alanya Kalesi’nin antik adı Kolanoros başta olmak üzere Syedra Antik Kenti, Leartes Antik Kenti, Naula Antik Kenti ve Alara Kalesi gibi bölgenin önemli tarihi noktalarında geçiyor.

Bu yönüyle eser, yalnızca bir roman olmanın ötesine geçerek Alanya ve çevresindeki antik kentleri tanıtan kültürel bir anlatı niteliği de taşıyor. Tarih meraklıları ile kurgu severleri aynı sayfalarda buluşturan kitap, yerel değerleri ulusal edebiyat sahnesine taşıyor.

“ALANYA KALESİ’NDEN KOLANOROS’A UZANAN BİR ZAMAN YOLCULUĞU”

Yılmaz Bağışlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada romanını, “Alanya Kalesi’nden Kolanoros’a uzanan bir zaman yolculuğu” sözleriyle tanımladı. Eserin, günümüz ile Antik Roma dönemini mistik bir anlatım diliyle bir araya getirdiğini belirten Bağışlar, kitabın tarih ve hayal gücünü aynı potada erittiğini ifade etti.

Roman, antik çağın denizcilik kültürünü, Akdeniz ticaretini ve dönemin yaşam biçimini kurgusal karakterler aracılığıyla anlatırken, okuyucuya bölgenin geçmişine farklı bir bakış sunuyor.

KİTAP GELİRİ KAMU YARARINA BAĞIŞLANACAK

Yılmaz Bağışlar, kitabın satışından elde edilecek gelirin ilerleyen günlerde açıklanacak bir proje kapsamında kamu yararına çalışan bir derneğe bağışlanacağını duyurdu. Bu yönüyle eser, yalnızca kültürel değil, sosyal sorumluluk açısından da anlam taşıyor.

MÜHENDİSLİKTEN EDEBİYATA UZANAN BİR YOLCULUK

İnşaat mühendisi olan Yılmaz Bağışlar, Alanya’da spor ve yerel yönetim alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Mahmutlarspor Onursal Başkanı olan Bağışlar, 2019-2024 yılları arasında Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Yeni romanıyla Alanya’nın tarihi mirasını edebiyat yoluyla geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Bağışlar, bölgenin kültürel değerlerine farklı bir perspektiften katkı sunuyor.