Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Ali İhsan Özdemir, seçim süreci boyunca yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Kendisi ve ekibi hakkında ortaya atılan iddialara ve şantaja tepki gösteren Özdemir, ilkelerinden ve duruşundan taviz vermediklerini ifade etti. Özdemir, “Temiz, şeffaf ve adil bir seçim ortamı için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz” dedi.

‘İLKELERİMİZDEN VE DURUŞUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMEDİK’

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Ali İhsan Özdemir, “Kıymetli Dostlarım Seçim süreci boyunca, şahsım ve ekibim adına yöneltilen hiçbir iftira ve şantaja boyun eğmedik. İlkelerimizden, değerlerimizden ve onurlu duruşumuzdan asla taviz vermedik.

Kötülüğün hiçbir zaman kalıcı olamayacağına olan inancımızla; temiz, şeffaf ve adil bir seçim ortamı için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu anlayış, hem bugüne kadar sergilediğimiz duruşun hem de bundan sonraki yolculuğumuzun temelini oluşturmaktadır” dedi. (Hatice NERGİZ)

