ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın (ALESO) başkanlık seçimi yarın yapılacak. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek genel kurulda 5 bin 483 üye oy kullanarak yeni oda başkanını belirleyecek. Seçimde üç başkan adayı yarışıyor. Fatih Nizam mavi liste, Duran Şimşek kırmızı liste, Ali İhsan Özdemir ise turuncu liste ile üyelerin karşısına çıkacak.

‘SANDIKTA BULUŞALIM’

Başkan adaylarından Duran Şimşek, tüm üyeleri sandığa davet ederek, “Esnaf ve Sanatkârlar Odamızın değerli üyeleri, sizleri, 20 Ocak’ta yapılacak olan genel kurulumuza davet ediyoruz. Bu odaya ve bu emeğe sahip çıkmak için sandıkta buluşalım. Rengimiz kırmızı” dedi.

‘OYUNUZU KULLANARAK ODAMIZIN GELECEĞİNE YÖN VERİN’

Fatih Nizam ise yaptığı açıklamada, şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı. Nizam, “Alanya’mızın değerli esnaf ve sanatkârları; ‘Biz Farklıyız’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, saygın oda, şeffaf yönetim ve mutlu esnaf hedeflerimizi anlattık. Üyelerimizin tamamını eşit şekilde kucaklayan gönül ve kader birliği anlayışıyla hizmet etmeyi amaçlıyoruz. 20 Ocak Salı günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak seçimde oyunuzu kullanarak odamızın geleceğine yön vermenizi ve mavi listeye destek vermenizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ’

Ali İhsan Özdemir de projelerini anlatarak esnafın gelirini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Özdemir, “Alanya esnafının yılın her döneminde kazancını artıracak, turizmi 12 aya yayacak projeleri hayata geçireceğiz. Sezon dışı dönemlerde düzenlenecek festival ve tanıtım organizasyonlarıyla kentin ticari hareketliliğini artıracağız. Turistik yönlendirme tabelalarıyla esnaf bölgelerinin görünürlüğünü güçlendireceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız. Rengimiz turuncu” dedi. (Şerife ÇOBAN)

