İddiaya göre, işçileri taşıyan servis midibüsü yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Recep Berkan Hodlioğlu (26)'nun hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Devrilen midibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından, araç yoğunluğunun oluştuğu D-100 Karayolu'nda trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA