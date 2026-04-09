Kaymakam Şakir Öner Öztürk’ün öncülüğünde, Alanya Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı tarafından desteklenen proje ile öğrenciler, şehrin önemli tarihi noktalarını ziyaret ediyor. Bu kapsamda Mahmutseydi Hamdullah Eminpaşa İlk/Ortaokulu öğrencileri; Alanya Kalesi, Kızılkule, Alanya Tersanesi, Damlataş Mağarası ve Alanya Müzesi’ni gezerek kentin köklü geçmişine tanıklık etti. Gezi programının ardından öğrenciler, Kaymakam Şakir Öner Öztürk tarafından makamda kabul edildi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile Okul Müdürü Akın Şahin de katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Öztürk, onların geziye dair deneyimlerini dinleyerek eğitim hayatlarında her zaman yanlarında olduklarını ve destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Alanya’nın kültürel mirasını genç nesillere aktarmayı amaçlayan proje kapsamında öğrencilerin kenti keşfetmeye devam edeceği belirtildi. (Haber MERKEZİ)
'Alanya’yı Keşfediyorum' projesiyle öğrenciler tarihi mirasla buluşuyor
ALANYA’DA Kaymakamlık öncülüğünde yürütülen “Alanya’yı Keşfediyorum” projesi kapsamında öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
