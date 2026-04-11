Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in Nisan ayı meclis toplantısında Damlataş Sosyal Kültürel Yaşam Alanı için ulusal yarışma yapılacağını açıklamasının ardından, turizm sektöründen dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şevki Taç, söz konusu alanın Alanya’ya değer katacak çok amaçlı ve simgesel bir projeyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TURİZM ODAKLI PROJE VURGUSU

Alanya ekonomisinin büyük ölçüde turizme bağlı olduğunu hatırlatan Taç, yapılacak yatırımın sadece fiziki değil, şehrin cazibesini artıracak bir vizyon projesi olması gerektiğini söyledi.

Taç, “Alanya’nın ekonomisinin büyük bölümü turizme dayanıyor. Bu nedenle burada yapılacak nitelikli bir proje, sadece bölgeye değil tüm şehre katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

“AQUAPARK DÖNEMİ GERİDE KALDI”

Bölgenin geçmişte aquapark olarak kullanıldığını hatırlatan Taç, bu konseptin artık eski çekiciliğini yitirdiğine dikkat çekti:

“Artık birçok otelin kendi aquaparkı var. Bu tarz tesisler eski cazibesini kaybetti. Bu alanın daha farklı ve güçlü bir konseptle değerlendirilmesi gerekiyor.”

KONGRE, SERGİ VE TİYATRO ÖNERİSİ

Taç, alanın yeni dönemde kültürel ve sosyal yönü güçlü bir projeyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

“Kongre merkezi, sergi alanı, tiyatro salonu gibi çok amaçlı kullanılabilecek kapsamlı bir yapı Alanya’ya ciddi değer katar.”

“ALANYA’NIN ARTIK BİR SİMGESİ OLMALI”

Şehirlerin marka değerini artıran simgesel yapılar olduğuna dikkat çeken Taç, Alanya’nın da bu yönde adım atması gerektiğini söyledi:

“Paris denince Eyfel, New York denince Times Square akla geliyor. Alanya’nın da artık kendine ait bir cazibe merkezi ve simgesel yapısı olmalı.”

SEKTÖRDEN DESTEK MESAJI

Ortaya çıkacak projenin niteliğinin belirleyici olacağını vurgulayan Taç, turizm sektörü olarak nitelikli ve vizyoner projelere destek vereceklerini ifade etti.

Başkan Osman Tarık Özçelik ise mecliste yaptığı açıklamada, DEMAŞ olarak bilinen alan için ulusal yarışmanın bu ay içinde başlatılacağını ve ardından inşa sürecinin hızla başlayacağını duyurmuştu.

Alanya’da uzun süredir atıl durumda olan bu alan için başlatılacak süreç, kentin gelecek vizyonu açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.