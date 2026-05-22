Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş ve küçükbaşların güvenli şekilde yakalanabilmesi için oluşturduğu özel ekip, bayrama sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 1 aydır eğitim gören ekip, olası senaryolar üzerinde çalışıyor. Kaçan hayvanları önce iple yakalamayı tercih edecek olan ekip, bu mümkün olmazsa anestezi tüfeğini kullanacak.

Bayramın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü günlerinde görev yapacak olan ekip, kaçan küçükbaş ve büyükbaşları yakalamak için görevde olacak. Kurban yakalama timi, vatandaşlardan gelen ihbarlara kısa sürede müdahale edecek. Vatandaşlar, kaçan kurbanlıklarla ilgili ihbarlarını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ABİM hattı üzerinden iletebilecek. Kurban yakalama timinin hazır olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Veteriner Hekim İsmail Zeybek, “Bu sene de kurban yakalama timinde görevliyiz. Vatandaşlarımız, 332 22 33 numaralı ihbar hattı üzerinden bize ulaşabilir. İhbar geldiğinde en hızlı şekilde olay yerine intikal etmeye çalışıyoruz" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ İPLE YAKALAMAK'

Ekipte 2 veteriner hekim ve 4 yardımcı personelin görev yaptığını kaydeden Zeybek, kaçan hayvanlara kontrollü müdahale ettiklerini söyledi. Önceliklerinin hayvanlara zarar vermeden yakalamak olduğunu belirten Zeybek, “Önce iple yakalamayı tercih ediyoruz. Eğer bu mümkün değilse anestezi uygulayarak müdahale ediyoruz. Hayvan bayıldıktan sonra güvenli şekilde yakalayıp sahiplerine teslim ediyoruz" diye konuştu.

Büyükbaşın yanı sıra, küçükbaşların yakalanmasında da vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade eden Zeybek, “Kazasız belasız bir bayram geçirilmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.