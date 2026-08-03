ALANYA'NIN tanınmış iş insanlarından, Helvacı Yakup işletmesinin sahibi Mehmet Şanlı ile kardeşi Metin Şanlı, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl "Gençlik Gökbel'e Taşınıyor" temasıyla düzenlenen 20. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nde bir araya gelerek festival coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanında bulunan Şanlı kardeşler, er meydanında kıyasıya mücadele eden pehlivanların karşılaşmalarını ilgiyle takip etti. Gün boyunca festival alanını gezen Mehmet ve Metin Şanlı, etkinlik alanındaki stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve çok sayıda dostuyla bir araya geldi.

Geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlayan organizasyonların önemine dikkat çeken Şanlı kardeşler, Gökbel Festivali'nin yalnızca yağlı güreşlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda Alanya'nın sosyal ve kültürel hayatına değer katan önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Festival boyunca samimi sohbetlerin yaşandığı, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı organizasyonda vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çektiren Şanlı kardeşler, etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde güreş müsabakalarının yanı sıra konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösteriler de yoğun ilgi gördü. Alanya'nın farklı mahallelerinden ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların buluştuğu organizasyon, her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar yaşattı.

Festivalin Alanya'nın kültürel mirasının yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Mehmet ve Metin Şanlı, bu tür organizasyonların gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.