ALANYA'nın dünyaca ünlü eğlence merkezlerinden Club Summer Garden, yaz sezonunda uluslararası DJ performanslarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yazın en hareketli gecelerinden birine ev sahipliği yapan mekânda sahne alan Hollandalı DJ Kaan Deniz, enerjisi yüksek performansıyla eğlence tutkunlarına müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı.

Avrupa elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimleri arasında gösterilen Kaan Deniz, elektronik müzik, house ve kulüp ritimlerini harmanladığı özel setleriyle gece boyunca dans pistini bir an olsun boş bırakmadı. Performansının ilk dakikalarından itibaren tempoyu yükselten başarılı DJ, yerli ve yabancı turistlerden büyük alkış aldı.

Club Summer Garden'ın modern sahne sistemi, güçlü ses düzeni ve görkemli ışık şovları, DJ Kaan Deniz'in performansıyla birleşince ortaya adeta festival atmosferini aratmayan görüntüler çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dans pistini dolduran yüzlerce eğlence tutkunu, sevilen parçalar eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenerek yaz sezonunun keyfini çıkardı.

Yaz tatilini Alanya'da geçiren çok sayıda yabancı turist de geceye yoğun ilgi gösterirken, farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler aynı ritimde buluşarak Summer Garden'ın renkli atmosferine ortak oldu. Cep telefonlarıyla bol bol görüntü çeken katılımcılar, gece boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak unutulmaz anlarını ölümsüzleştirdi.

Uluslararası sanatçı ve DJ performanslarıyla adından söz ettiren Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunda da dünyanın farklı ülkelerinden önemli isimleri Alanya'da ağırlamayı sürdürüyor. DJ Kaan Deniz'in performansı da sezonun en dikkat çeken geceleri arasında yer alırken, başarılı sanatçı sahnedeki enerjisi ve güçlü müzik seçkisiyle eğlence severlerden tam not aldı. Gece sonunda dakikalarca alkışlanan Kaan Deniz, Summer Garden sahnesinde Alanya gece hayatına unutulmaz bir imza attı. (Mehmet TUNÇ)