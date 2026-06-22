Corendon Alanyaspor U13 Takımı, Ormanspor karşısında ortaya koyduğu etkili performansla sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan turuncu-yeşilli ekip, hem hücumdaki etkinliği hem de savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çekti.

Mücadeleye istekli başlayan Corendon Alanyaspor U13 Takımı, rakip yarı sahada kurduğu baskının karşılığını 24. dakikada aldı. Gelişen atakta topu ağlarla buluşturan Kemal Tunahan Gül, takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Alanyasporlu gençler, ilk yarının son bölümünde rakibine pozisyon vermeden devreyi önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan turuncu-yeşilliler, 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kemal Tunahan Gül’ün golüyle farkı ikiye çıkardı. Moral bulan Alanyaspor U13 Takımı, oyunun temposunu artırarak rakip savunmayı zorlamaya devam etti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Davut Haytli’nin kaydettiği golle skor 3-0’a gelirken, sadece dört dakika sonra Berke Aydoğan’ın golü farkı dörde çıkardı. Kalan dakikalarda da oyunun kontrolünü bırakmayan Alanyasporlu gençler, sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılmayı başardı.

ALTYAPININ MEYVELERİ TOPLANIYOR

Corendon Alanyaspor Nazmi Reisoğlu Futbol Akademisi bünyesinde eğitim alan genç futbolcuların ortaya koyduğu performans, teknik heyet ve aileler tarafından da takdirle karşılandı. Takım oyununa bağlılıkları, mücadele güçleri ve saha içindeki disiplinleriyle dikkat çeken genç yetenekler, geleceğe dair umut verdi.

Altyapıya yapılan yatırımların karşılığını almaya devam ettiklerini belirten kulüp yetkilileri, genç futbolcuların gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini ifade etti. U13 Takımı’nın elde ettiği başarılı sonuçlar, Corendon Alanyaspor’un altyapı vizyonunun sahaya yansıması olarak değerlendirildi.

Ormanspor karşısında alınan farklı galibiyetle moral depolayan Corendon Alanyaspor U13 Takımı, önümüzdeki maçlara da aynı kararlılık ve mücadele ruhuyla hazırlanarak başarılı sonuçlar almaya devam etmeyi hedefliyor. (Mehmet TUNÇ)