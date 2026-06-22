KARŞILAŞMAYI ABD'nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadyumu'nda takip eden Dim, maç öncesinde tribünlerde büyük bir coşku olduğunu belirterek, "#BizimÇocuklar inşallah Paraguay'ı dize getirip üst tur şansını sürdürecekler. Tribünlerde büyük bir coşku var. Türk her yerde Türk… Ne mutlu Türk'üm diyene…" ifadelerini kullandı. Mücadelenin ardından ise alınan sonuca tepki gösteren Mehmet Ali Dim, A Milli Takım'ın her iki maçta da oyunu domine ettiğini ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldığını savundu. Takımda "bal yapmayan arılar" olduğunu ifade eden Dim, genç yetenekler Deniz Gül ve Can Uzun'un daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılması gerektiğini savunan Dim, milli takımın başına Türk bir teknik adamın getirilmesi çağrısında bulundu. En büyük üzüntüyü, takımlarını desteklemek için Türkiye'nin dört bir yanından stadyuma gelen taraftarlar adına yaşadığını belirten Dim, "Stadyumu başları önde terk ettiler. Birisi bunun hesabını verecek. Ama kim?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Mehmet Ali Dim'in açıklamaları, milli takımın Paraguay yenilgisi sonrasında futbol kamuoyunda yaşanan tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi