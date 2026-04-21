ÖZEL eğitim dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olan ve bu yıl Kuşadası Pine Bay Resort’ta gerçekleştirilen 9. Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Alanya’dan önemli isimleri ağırladı. Özgün Kardelen Özel Eğitim Merkezi ile Lotus Disleksi ve Konuşma Terapi Merkezi kurucuları Psikolog Feridun Özdeş ve Eğitim Uzmanı Perihan Özdeş, Alanya’yı temsil ederek kongrenin en dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN UZMANLAR BİR ARADA

Üç gün süren ve "Erken Çocuklukta Müdahalede Güncel Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen kongre; ABD, Avrupa ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen seçkin akademisyenleri, hekimleri ve rehabilitasyon profesyonellerini buluşturdu. Alanyalı uzmanlar, kongre boyunca düzenlenen panellerde Otizm Spektrum Bozukluğu, dil ve konuşma terapisi, gelişimsel gerilikler, ergoterapi, özel öğrenme güçlüğü ve aile eğitimi gibi kritik alanlardaki en yeni bilimsel yöntemleri yerinde incelediler.

DÜNYA DEVLERİYLE BİR ARAYA GELDİLER

ALANYA’NIN EĞİTİM KALİTESİ TANITILDI

Sadece katılımcı olarak değil, aynı zamanda Alanya’yı temsil eden birer elçi olarak kongrede yer alan Özdeş çifti, Özgün Kardelen Özel Eğitim Merkezi’nin çalışma programları ve yıllara dayanan tecrübesi hakkında meslektaşlarına bilgi verdi. Kurumun sahip olduğu teknik donanım ve uygulanan eğitim modelleri, uluslararası katılımcılar ve akademisyenler tarafından ilgiyle takip edildi.

‘AMACIMIZ ALANYA’DAKİ ÇOCUKLARIMIZA DÜNYA STANDARTLARINI SUNMAK’

Kongre dönüşü açıklamalarda bulunan Psikolog Feridun Özdeş, "Bilim her gün yenileniyor. Biz de Alanya’da hizmet verdiğimiz ailelerimize ve çocuklarımıza en güncel, en doğru müdahale yöntemlerini sunmak adına bu tür uluslararası buluşmaları çok önemsiyoruz" dedi. Eğitim Uzmanı Perihan Özdeş ise Alanya’nın adını böyle nitelikli bir bilimsel platformda duyurmaktan büyük gurur duyduklarını, edindikleri yeni bilgileri merkezin çalışma programlarına entegre edeceklerini belirtti. (Haber MERKEZİ)

