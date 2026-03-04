Özdağ adına hazırlatılan, üzerinde ismi yazılı 82 numaralı Alanyaspor formasını paylaşan Arıkan, sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayımladı. ​Başkan Arıkan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Türk milletinin geleceği için verdiği mücadelede; kararlılığı, cesareti ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Genel Başkanımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyoruz. Nice sağlıklı, güçlü ve milletimize hizmet dolu yıllara Sayın Genel Başkanım." (Sudi ÇANDIR)

