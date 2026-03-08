SÜPER Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma adeta 6 puanlık bir mücadele niteliği taşıyor. Turuncu-yeşilli ekip ligde 26 puanla haftaya girerken, konuk ekip Gençlerbirliği'nin ise 24 puanı bulunuyor. Bu nedenle alınacak galibiyet, iki takım açısından da hem puan tablosunda rahatlama hem de moral anlamında büyük önem taşıyor.

GALİBİYET HASRETİ İKİ MAÇ

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Akdeniz temsilcisi, sahasında oynayacağı bu kritik mücadeleyi kazanarak hem üst sıralara doğru tırmanmayı hem de alt sıralardaki ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

HAZIRLIKLAR BUGÜN TAMAM

Turuncu-yeşilli ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Corendon Alanyaspor, sahadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet hasretine son vermek hem de ligde rahat bir nefes almak istiyor. Cemali AYDINOĞLU