Yangın, Alanya’nın Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yoğun dumanın kapladığı dairede ekipler kontrollü çalışma yürütürken, yangın kısa sürede söndürülerek tamamen kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kısa süreli panik yaşanırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, ekipler olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.MEHMET AL

Kaynak: Haber Merkezi