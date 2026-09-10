Alanya Adliyesi’nde görev yapan polis ve jandarma personelinin uçamayan bir güvercine gösterdiği ilgi, çevrede bulunanların takdirini topladı. Adliye çevresindeki çimlerin üzerinde hareketsiz halde bulunan güvercini fark eden görevliler, kuşun uçamadığını görünce yanına giderek güvenliğini sağladı.

Güvercinin özellikle çevredeki kedilerin saldırısına açık olduğunu gören polis ve jandarma personeli, kuşu koruma altına aldı. Gün boyunca güvercinle ilgilenen görevliler, önüne mama ve su bırakarak toparlanmasını bekledi. Bir süre dinlenen ve kendine gelen güvercin daha sonra yeniden havalanarak bölgeden uzaklaştı.

UÇAMAYAN HER KUŞ YARALI OLMAYABİLİR

Uzmanların bilgilendirmelerine göre yerde görülen veya bir süre uçamayan kuşların tamamı ağır yaralı olmayabiliyor. Özellikle yorgunluk, geçici sersemlik veya çeşitli çevresel etkenler kuşların bir süre yerde kalmasına yol açabiliyor. Yavru kuşlarda ise uçmayı öğrenme döneminde yerde veya alçak noktalarda beklemek doğal sürecin bir parçası olabiliyor. Bu nedenle ilk aşamada kuşun güvenli bir mesafeden gözlemlenmesi önem taşıyor.

KEDİ VE KÖPEKLERE KARŞI KORUNMALI

Yerde kalan kuşlar açısından en önemli risklerden birini kedi ve köpekler oluşturuyor. TÜBİTAK'ın yayımladığı bilgilendirmelerde de tehlike altında bulunan bir kuşun, mümkünse bulunduğu bölgeden fazla uzaklaştırılmadan güvenli bir noktaya alınabileceği belirtiliyor. Böylece kuşun hem olası saldırılardan korunması hem de özellikle yavruysa ebeveynleriyle bağlantısının kesilmemesi amaçlanıyor.

BİLİNÇSİZ MÜDAHALE ZARAR VEREBİLİR

Uçamayan veya yaralı olduğu düşünülen kuşlara müdahalede dikkatli davranılması gerekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün eğitim materyallerinde, kuşların tutulması sırasında göğüs bölgesine baskı uygulanmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Durumu ciddi olan kuşlara uzmanlık gerektiren müdahalelerde bulunmak yerine veteriner hekime veya ilgili kurumlara ulaştırılması öneriliyor. Kuşa gelişigüzel ilaç verilmesi ya da zorla su ve yiyecek verilmesi de risk oluşturabiliyor.

YARALI HAYVANLAR İÇİN UZMAN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Türkiye'de yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi edilerek yeniden doğal yaşamlarına kazandırılmasına yönelik çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Süreçte veteriner fakülteleri ve rehabilitasyon merkezleriyle de iş birliği yapılıyor. Ancak güvercin gibi kent yaşamıyla iç içe olan kuşların statüsü ve kabul koşulları kuruma göre farklılık gösterebildiğinden, ciddi yaralanma halinde doğrudan müdahale etmek yerine ilgili kurum veya veteriner hekimden yönlendirme alınması önem taşıyor.

AMAÇ YENİDEN DOĞAL YAŞAMA DÖNMELERİ

DKMP'nin açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yaralı, hasta veya güçten düşmüş hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun ardından yeniden doğaya bırakılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu süreç yalnızca tedaviyi değil, hayvanın yeniden kendi başına yaşamını sürdürebilecek duruma gelmesini de kapsıyor. Alanya Adliyesi'ndeki olayda ise profesyonel tedaviye ihtiyaç kalmadan toparlanan güvercinin yeniden uçması, polis ve jandarma personelinin kısa süreli korumasını güzel bir sonla tamamladı.