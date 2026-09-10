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Baskında, evde içime hazır halde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Evde yakalanan ve gözaltına alınan Ö.Y. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Ö.Y., "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

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