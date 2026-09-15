Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı dönemde lösemiyle verdiği mücadeleyle geniş kesimlerin tanıdığı ve “Maskeli Şebnem” olarak anılan Şebnem Köseoğlu, vefatının 6’ncı yılında Alanya’da düzenlenen programla anıldı. Köseoğlu’nun adını taşıyan Öğr. Gör. Şebnem Köseoğlu Parkı’ndaki yemekli buluşmada ailesi, dostları, akademisyenler, öğrenciler, yerel yönetim ve siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi.

ŞEBNEM KÖSEOĞLU'NUN MÜCADELESİ HATIRLATILDI

Anma programında yapılan konuşmalarda Köseoğlu’nun yalnızca kendi hastalık sürecindeki mücadelesi değil, lösemi konusunda oluşturduğu toplumsal farkındalık da öne çıktı. Hastalık döneminde sergilediği yaşama bağlılık, pozitif yaklaşım ve dayanışma çağrılarıyla çok sayıda kişiye ulaşan Köseoğlu’nun hatırasının, lösemi ve kanserle mücadele eden hastalara destek çalışmalarıyla yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Köseoğlu’nun eğitim camiasına ve öğrencilerine bıraktığı izlerin yaşamaya devam ettiğini belirterek, adına yürütülen çalışmaların hasta çocuklara umut olduğunu söyledi. Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ise Köseoğlu’nun Alanya’da başlayıp ülke çapında farkındalık oluşturan hikâyesinin, hastalıkla mücadele eden insanlara destek verildikçe devam edeceğini ifade etti.

“BIRAKTIĞI İZLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Şebnem Köseoğlu’nun kent için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak hatırasının yaşatılacağını dile getirdi. AK Parti Doğu Marmara Bölge Koordinatörü Mustafa Toklu da Köseoğlu’nun azmi ve yaşama sevincinin özellikle gençlere ve benzer hastalıklarla mücadele eden kişilere örnek olduğunu belirtti. CHP Eski Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise Köseoğlu’nun eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra lösemi konusunda oluşturduğu farkındalığın önemine değindi.

Anavatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, Köseoğlu’nun hastalıkla mücadele ettiği dönemde yalnızca kendisi için değil, başka hastalar için de destek oluşturmaya çalıştığını söyledi. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu da Köseoğlu’nun anısını yaşatmanın en anlamlı yollarından birinin lösemi hastaları ve aileleriyle dayanışmayı sürdürmek olduğunu ifade etti.

LÖSEV STANDINDA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Programda LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel de Köseoğlu ailesinin vakfa verdiği desteğe öne çıktı. Etkinlik alanında kurulan LÖSEV standında, LSV Dükkan kapsamında hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilere sunuldu. LÖSEV’in bu modeli, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların ailelerinin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi ile dayanışmanın sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlayan çalışmalar arasında yer alıyor.

Lösemiyle mücadelede tıbbi tedavinin yanında psikolojik, sosyal ve eğitim desteği de hastalar ve aileleri açısından önem taşıyor. Uzun tedavi süreçleri eğitimden çalışma hayatına, aile bütçesinden sosyal ilişkilere kadar günlük yaşamın birçok alanını etkileyebildiği için sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü gönüllülük, sosyal yardım ve farkındalık çalışmaları tedavi sürecini tamamlayan destek mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

KÖK HÜCRE BAĞIŞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYABİLİYOR

Bazı lösemi ve kan hastalarında tedavi planına bağlı olarak kök hücre nakline ihtiyaç duyulabiliyor. Türkiye’de gönüllü kök hücre bağışçılarının kayıt ve eşleştirme süreçleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki TÜRKÖK sistemi üzerinden yürütülürken, bağışçı adaylarının kazanılması sürecinde Türk Kızılay görev alıyor. Uygun sağlık koşullarını taşıyan kişiler, yetkili bağış noktalarında bilgilendirme ve onam işlemlerinin ardından sisteme dahil olabiliyor. Hastayla uygun doku eşleşmesi bulunması durumunda ise bağışçı için ayrıntılı sağlık değerlendirmesi yapılarak süreç sağlık kuruluşlarının kontrolünde ilerletiliyor.

Kök hücre bağışında en önemli konulardan biri de gönüllülerin doğru ve resmi kanallardan bilgi alması. Bağışçı adaylarının kulaktan dolma bilgiler yerine Sağlık Bakanlığı, TÜRKÖK ve Türk Kızılay gibi yetkili kurumların güncel bilgilendirmelerini takip etmesi; bağış süreci, sağlık kriterleri ve uygulanacak işlemler konusunda uzmanların yönlendirmesine göre hareket etmesi gerekiyor.

“GÖNLÜMÜZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”

Anma programında konuşan iş insanı Ali Hancı, Şebnem Köseoğlu’nun pozitif enerjisi ve mücadele azmiyle çevresindeki insanlara güç verdiğini belirterek anma etkinliklerinin ilerleyen yıllarda da sürdürüleceğini söyledi. Eczacı Serdar Noyan ise Köseoğlu’nun her koşulda hayata tutunma çabasının yalnızca hastalar için değil, toplumun tamamı açısından örnek bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Şebnem Köseoğlu’nun adının verildiği parkta gerçekleştirilen buluşma, kişisel bir anma programının ötesinde lösemiyle mücadele eden hastalar ve ailelerine yönelik dayanışmanın önemini yeniden gündeme taşıdı. Katılımcılar, Köseoğlu’nun oluşturduğu farkındalığın sürdürülmesi ve yeni hastalara umut olacak çalışmaların desteklenmesi gerektiği mesajını verdi. Program, LÖSEV standının ziyaret edilmesi ve davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.