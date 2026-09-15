Gece uykusu sırasında çene kaslarının istemsizce kasılmasıyla ortaya çıkan diş sıkma (bruksizm) problemi, sabah saatlerinde şiddetli baş ve boyun ağrılarına yol açıyor. Diş hekimlerinin aktardığına göre, hastaların büyük bir kısmı gece boyunca dişlerini gıcırdattığının farkına ancak ortaya çıkan fiziksel şikayetler sonucunda varıyor. Stres faktörünün tetiklediği bu durum, uzun vadede diş minesi aşınmalarına ve çene eklemi rahatsızlıklarına zemin hazırlıyor.

Günlük yaşamdaki yoğun iş temposu, ekonomik kaygılar ve zihinsel yorgunluk, çene kaslarında istemsiz gerginlik yaratıyor. Uzman hekimlerin değerlendirmelerine göre, stres tek başına bir etken olmasa da bruksizm vakalarının artışında önemli bir paya sahip. Gece boyunca dinlenemeyen çene kasları, sabah uyanıldığında kişide yorgunluk hissi bırakıyor.

DİŞ SIKMA (BRUKSİZM) BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın şikayetler arasında sabahları belirginleşen çene ağrısı, dişlerde açıklanamayan hassasiyet ve çiğneme zorluğu yer alıyor. Bazı vakalarda ağız açıp kapatırken çene ekleminden gelen klik sesleri de sorunun ilerlediğini gösteriyor. Diş hekimliği raporlarına göre, sürekli yüksek basınca maruz kalan diş yüzeylerinde yıllar içinde gözle görülür aşınmalar ve mevcut dolgularda kırılmalar meydana gelebiliyor.

Söz konusu problem yalnızca yetişkinlerle sınırlı kalmıyor. Çocuklarda da dönemsel olarak diş gıcırdatma vakalarına rastlanabiliyor. Sürekli hale gelen durumlarda çocuk diş hekimlerinin sürece müdahale etmesi büyük önem taşıyor.

SABAH AĞRILARI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Bruksizm tedavisinde tek tip bir protokol bulunmuyor; hastanın çene yapısına ve hasarın boyutuna göre kişiselleştirilmiş yöntemler uygulanıyor. Pratik bir sağlık adımı olarak, uyku öncesi uyarıcı tüketiminin sınırlandırılması ve uyku hijyeninin sağlanması diş sıkma şiddetini hafifletebiliyor. Ayrıca diş hekimleri tarafından kişiye özel hazırlanan gece plakları, dişleri mekanik aşınmalara karşı koruyarak eklem üzerindeki baskıyı azaltıyor.

Rutin diş muayeneleri, sinsi ilerleyen bu rahatsızlığın erken teşhisinde kritik bir rol oynuyor. Çene kasları ve eklem şikayetlerinin ihmal edilmemesi, ileride oluşabilecek daha karmaşık ağız ve diş sağlığı problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.