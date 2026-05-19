Alanya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kapsamlı bir kutlama programı hazırlandı. Sabah Atatürk Anıtı önünde başlayacak törenler, Milli Egemenlik Stadyumu’ndaki gösterilerle devam edecek. Akşam saatlerinde düzenlenecek Fener Alayı ve sevilen rap sanatçısı Ceza’nın konseri ile bayram coşkusu gün boyu sürecek.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE BAŞLAYACAK

Kutlamalar 19 Mayıs Salı günü saat 09.00’da Alanya Atatürk Anıtı önünde yapılacak çelenk sunma töreniyle başlayacak. Program kapsamında saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Türk bayrağı göndere çekilecek.

Saat 09.45’te öğrenciler ve katılımcılar Milli Egemenlik Stadyumu’na geçecek. Buradaki etkinliklerde yaklaşık 300 kişilik antrenör, sporcu ve gösteri grubu sahne alacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer yapacak.

SPOR GÖSTERİLERİ VE PARAMOTOR ŞOVU DÜZENLENECEK

Stadyumdaki kutlama programında bando eşliğinde geçit töreni, kortej yürüyüşü, paramotor hava gösterisi, cimnastik ve halk oyunları gösterileri, taekwondo ve karate sunumları ile özel sporcuların performansları yer alacak.

Programda ayrıca genç sporcular tarafından Türk bayrağının protokole teslimi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk’e Cevabı okunacak. Kutlamalar, tüm katılımcıların sahaya çıkacağı final gösterisiyle tamamlanacak.

ALANYA KENT KONSEYİ’NDEN FENER ALAYI ÇAĞRISI

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, tüm vatandaşları akşam düzenlenecek Fener Alayı yürüyüşüne davet etti. Özcan, 19 Mayıs’ın bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, Alanya’da güçlü bir birlik mesajı verileceğini söyledi.

Fener Alayı için saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde toplanılacak, yürüyüş ise saat 20.30’da başlayacak. Katılımcılara ücretsiz Türk bayrağı dağıtılacak.

Nurhan Özcan, milli bayram ruhunun korunması amacıyla yürüyüşe siyasi parti, kurum veya kuruluşlara ait bayrak, flama ve pankartlarla katılım sağlanmamasını istedi.

CEZA KONSERİYLE KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Fener Alayı’nın ardından kutlamalar saat 21.30’da Alanya Belediyesi eski hizmet binası arkasında düzenlenecek Ceza konseri ile devam edecek. Konsere özellikle gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Alanya’da 19 Mayıs kutlamaları, resmi törenlerden konser programına kadar uzanan etkinliklerle hem gençleri hem de aileleri bir araya getirecek. (Şerife Çoban)