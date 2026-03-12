Uluslararası gündemi ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip eden Alanya kamuoyunda da yankı uyandıran çarpıcı bir uyarı geldi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü müttefikliği hedef alan, organize ve sinsi bir algı operasyonunun devrede olduğu açıklandı.

KARDEŞLİĞE İHANET GİRİŞİMİ

Türk Aksakallılar Birliği Başkan Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Elnur Eltürk, iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik bağları koparmayı amaçlayan tehlikeli bir planın işletildiğini duyurdu. Eltürk, bilhassa sosyal medya ağları ve belirli oluşumlar üzerinden Kardeş Azerbaycan'a ve ülke yönetimine karşı şiddetli bir karalama kampanyasının başlatıldığını vurguladı. Uzman isim, yürütülen bu faaliyetleri "Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine ve birliğine yapılmış doğrudan bir ihanet" olarak tanımlayarak durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ALGI AĞI

Giderek artan bilgi kirliliği ve manipülasyon girişimlerinin tesadüf olmadığı belirtiliyor. Türkiye’deki bazı güç odaklarının, kamuoyunu yanlış yönlendirerek yılların emeğiyle inşa edilen müttefiklik ruhunu zedelemek için özel bir çaba sarf ettiği ifade edildi. Alanya'daki sosyal medya kullanıcılarının da zaman zaman akışlarında karşılaştığı bu tür provokatif içeriklerin, aslında sistematik bir anti-propaganda ağının parçası olduğu kaydedildi. Eltürk, arkasında organize bir güç olan bu faaliyetlerin, halk üzerinde kasıtlı bir algı yaratmayı hedeflediğinin altını çizdi.

DIŞ GÜÇLERE KARŞI KRİTİK UYARI

Kurulan kirli tuzakların başarıya ulaşamayacağını belirten Eltürk, Türkiye’nin tecrübeli devlet aklının bu operasyonların perde arkasını çok iyi okuduğunu dile getirdi. İki devlet arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik temellerin son derece sağlam olduğunu hatırlatan Eltürk, dış güçlerin iki kardeşin arasına nifak tohumları ekemeyeceğini savundu. Ancak tehlikenin sürdüğüne dikkat çekilerek, saygın isimlerin ve kamuoyunun bu karanlık propagandalara karşı son derece uyanık olması gerektiği vurgulandı. Bölgedeki barışın ve güvenliğin teminatı olarak, bu sarsılmaz ittifakın korunması hayati önem taşıyor.