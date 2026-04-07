KUTLAY'IN ikiz oğulları Rıdvan Aras Kutlay ve Kadir Kutlay, Antalya'da düzenlenen Okullararası Muay Thai İl Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şehit Ahmet Gündoğmuş Ortaokulu öğrencisi olan ikiz kardeşler, turnuvada gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti. 60 kilogram kategorisinde ringe çıkan Rıdvan Aras Kutlay, final müsabakasında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 57 kilogramda mücadele eden Kadir Kutlay ise finaldeki başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi oldu. İkiz kardeşler, aynı turnuvada iki ayrı kategoride zirveye çıkarak Alanya'ya çifte gurur yaşattı. Başarılı sporcuların antrenmanlarını sürdürdüğü Lions Academy de elde edilen derecelerle büyük sevinç yaşarken, genç sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleri takdir topladı. Elde ettikleri bu önemli başarıyla hem ailelerini hem de Alanya'yı gururlandıran Kutlay kardeşlerin, ilerleyen dönemde daha büyük şampiyonalarda da adlarından söz ettirmesi bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi