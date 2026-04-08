“Vefa Turizmi” programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek proje hakkında bilgilendirme yaptı. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecini sürdüren Hatay’a destek sağlamak amacıyla planlanan program için gazetecilere de katılım çağrısı yapıldı.

'HATAY IÇIN ‘VEFA TURİZMİ'Nİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük, 6 Şubat depremlerinin ardından Alanya’da yaşayan Hataylılar tarafından kurulan dernek çatısı altında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Güçlü bir yönetim kurulumuzla birlikte, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Hatay için ‘Vefa Turizmi’ adı altında yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

'HATAY'IN AYAĞA KALKMASINA KATKI SUNACAĞIZ'

Projenin temel amacının Hatay’ın yeniden ayağa kalkma sürecine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Küçük, “Bu kapsamda önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu’nun mihmandarlığında, Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’ün rehberliğinde, ilçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve protokol üyeleriyle birlikte Hatay’a bir ziyaret gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ BÖLGE ESNAFINA DESTEK OLMAK'

1 Mayıs’ta Hatay’da olacaklarını belirten Küçük, amaçlarının bölge esnafına destek olmak olduğunu söyleyerek, “Hatay’daki esnafımıza destek olmak ve bölgenin yeniden ayağa kalkma sürecine katkı sunmak istiyoruz. Bu süreçte basın mensuplarımızı da yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu. Küçük ayrıca, gazetecilerin hem bölgedeki son durumu yerinde görmesinin hem de vatandaşların sesini kamuoyuna aktarmasının önemli olduğunu vurguladı. Deprem sürecinin ilk anından itibaren Alanya’da güçlü bir dayanışma sergilendiğini hatırlatan Küçük, bu birlik ruhunun aynı kararlılıkla devam ettiğini sözlerine ekledi. (Şerife ÇOBAN)

