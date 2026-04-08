TOKİ’NİN Tepe Mahallesi’nde 110 dönümlük alanda hayata geçirdiği proje kapsamında Alanya manzaralı sosyal konutlar 2,5-3 milyon TL bandında, taksitle satışa sunuldu. Aynı bölgede özel sektör tarafından yapılan villa ve konutların ise 500 bin ile 2 milyon Euro arasında değişen fiyatlarla alıcı bulması dikkat çekti. Bölgedeki bu fiyat farkı, sosyal konut projesinin piyasa dengelerini nasıl etkileyeceği yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Projenin Tepe Mahallesi gibi yatırım değeri yüksek bir noktada hayata geçirilmesi, bazı sektör temsilcileri tarafından eleştirilirken, bazıları tarafından ise sosyal konut politikası kapsamında doğal ve gerekli bir adım olarak değerlendirildi.

'BÖLGENİN DEĞERİ ZARAR GÖRÜR'

Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci, projenin bölge ekonomisine olumsuz yansıyacağını savundu. Ekinci, projenin bölgedeki yatırımcıları ve inşaat firmalarını olumsuz etkileyebileceğini de belirterek revizyon çağrısında bulundu. Ekinci, "TOKİ’nin Tepe Mahallesi’nde 110 dönümlük alanda başlattığı, Alanya manzaralı sosyal konutların 2,5-3 milyon TL bandında, taksitle satışa sunulmasına karşın aynı bölgede özel sektör tarafından inşa edilen villa ve konutların 500 bin ile 2 milyon Euro arasında alıcı bulduğu bir ortamda, bu projenin buraya yapılıyor olması şehrimize ve inşaat sektörümüze tamamen eksi yönde bir etki edecektir. Bu projeye ısrarla devam edilmek istenmesini anlamak kesinlikle mümkün değildir. Yıllardır emlak sektörünün vermiş olduğu büyük emekler neticesinde adeta markalaştırılmış olan bu bölgemiz Alanyamız’ın pırlantası konumuna gelmiştir. Şimdiye kadar aylık yükselen metrekare değerleri dikkate alınarak yapılmış olan tüm o yatırımlar böyle bir uygulamayla hiçe sayılmamalıydı. Yazık edildi. Arsa metrekare fiyatı çok daha düşük olan yani çok daha ekonomik arazilerde bu ve benzeri ‘sosyal projeler’ geliştirilmelidir ki, değeri yüksek bir bölgenin o değeri korunsun ve ucuza konut edindirme amacının da başka değeri görece düşük olan yerlerin de kalkınması sağlanmış olsun. Bu devam eden proje hem büyük bir haksız rekabete yol açacaktır ve yakın çevresine uymayan bir yapı şekli/tipi/modeli olarak görenler tarafından her zaman garipsenecektir, hem de zaten çok değerli bir alanın değerini anlamsızca düşürebilecektir. Bu da o çevrede inşaat yapan ve yapmayı planlayan inşaat şirketlerini, yatırımcıları ve tabi ki emlak firmalarını da bölgeye küstürecektir. En ufak bir şansımız varsa ilgili bu proje bugünden tezi yok değiştirilerek lüks villalar ve daireler olacak şekilde revize edilmeli, bölgenin değeri ve yapısı korunmalıdır" dedi.

'SOSYAL KONUT İHTİYACI GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş ise TOKİ projelerinin farklı bir sistem olduğunu vurgulayarak eleştirilere katılmadığını ifade etti. Erbaş, "TOKİ projeleri zaten farklı bir sosyal konut modelidir, diğer konutlarla doğrudan bir ilgisi yoktur. Villalar ve daireler ayrı değerlendirilmelidir. Sonuçta TOKİ’nin yaptığı, ihtiyacı olan insanlara yönelik bir hizmettir ve bunun olumsuz karşılanmaması gerekir. Bence TOKİ ayrı bir konudur ve bu şekilde tartışılmalıdır. Ülkede çok sayıda dar gelirli insan var. Bu kişilerin ev sahibi olması olumlu bir durum olarak görülmelidir. Villalar ise farklıdır, site içinde olanı da vardır, müstakil olanı da. TOKİ projelerinde ise insanlar belirli bir aidat ödeyerek, belirli sayıda kişinin yaşadığı apartman bloklarında oturur. Yani 10-100 dairelik yapılarda yaşam söz konusudur. Sonuç olarak iki yapı birbiriyle aynı değildir. Eğer eleştiri yapılacaksa, villa projeleri üzerinden değerlendirme yapılabilir. Bu konuda ben tamamen sosyal kesimin yanındayım" ifadelerini kullandı.

'MALİYET AVANTAJI DOĞAL FARK YARATIYOR'

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdullah Tuncer ise TOKİ’nin piyasa fiyatlarının altında satış yapmasının sistem gereği olduğunu belirtti. Tuncer, "Toplu Konut İdaresinin kuruluş amacı ve fonksiyonu halkımızın konut ihtiyacının giderilmesi olduğundan TOKİ tarafından yapılan konutların piyasa rayicinin altında satılması normal bir durumdur. Kaldı ki konut fiyatını belirleyen arsa ve inşaat maliyeti bakımından TOKİ özel sektörden çok daha avantajlı bir konumdadır. Halkımızın uygun fiyatlı konut edinmesini sağlayacak her türlü projeyi destekliyor ve haksız rekabete yol açacağı yönündeki eleştirilere katılmıyorum" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi