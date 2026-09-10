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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus timlerinin şüphe üzerine durdurduğu 32 yaşındaki A.Y.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Polis Merkezine teslim edildi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Alanya Adliyesine sevk edilen şüpheli A.Y., Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan A.Y., "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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