Antalya’da Aksu’nun Karaöz Mahallesi’nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez yönüne yayılan orman yangınıyla mücadelede ekipler tehlikeli anlar yaşadı. Kızıllı Mahallesi çevresinde akşam saatlerinde yeniden hareketlenen alevlere müdahale sırasında rüzgarın aniden yön değiştirmesi, yangının ekiplerin bulunduğu bölgeye doğru ilerlemesine neden oldu. Arazöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekipler, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

RÜZGARIN YÖN DEĞİŞTİRMESİ EKİPLERİ ZORLADI

Yangın sahasında kaydedilen görüntülerde, söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada alevlerin kısa sürede yön değiştirerek ekiplerin bulunduğu alana yaklaştığı görüldü. Orman yangınlarında rüzgarın hızı ve yönündeki ani değişiklikler, yangının ilerleme doğrultusunu değiştirebildiği gibi söndürme personeli ve araçlar açısından da ciddi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle müdahale sırasında yalnızca alevlerin mevcut konumu değil, rüzgar ve arazi şartlarındaki değişimler de sürekli takip ediliyor.

YANGIN AKSU'DAN KEPEZ'E YAYILDI

Karaöz çevresinde 7 Eylül'de başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Kepez sınırlarına ulaştı. Yangının Karaöz'ün yanı sıra çevredeki yerleşimlerin yakınında etkili olması üzerine havadan ve karadan yoğun müdahale yürütüldü. Alevlerin bazı noktalarda ulaşım güzergahlarına ve yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı.

Antalya Valiliğinin yangının seyri sırasında paylaştığı bilgilere göre risk altındaki bazı yerleşimlerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangının yayıldığı geniş alan nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra farklı kurum ve yerel yönetimlerin araç ve personeli de çalışmalara destek verdi. Gece saatlerinde kara ekiplerinin müdahalesi sürerken, gündüz saatlerinde hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının üçüncü gününde yürütülen yoğun çalışmaların ardından Aksu ve Kepez'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Bununla birlikte orman yangınlarında görünür alevlerin söndürülmesi çalışmaların tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Toprakta, ağaç köklerinde ve yanıcı materyallerde kalan sıcak noktaların yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekipler bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

ORMAN YANGINLARINDA RÜZGAR NEDEN KRİTİK?

Rüzgar, orman yangınlarının yayılma hızını ve yönünü belirleyen temel unsurlardan biri. Kuvvetli rüzgar alevleri yeni yanıcı alanlara taşıyabilirken, kor halindeki parçaların ilerideki noktalara ulaşmasına ve yeni yangın odakları oluşmasına da yol açabiliyor. Özellikle engebeli arazilerde rüzgar ile topoğrafyanın birlikte etkisi, yangının davranışının kısa süre içerisinde değişmesine neden olabiliyor. Kızıllı'da ekiplerin karşı karşıya kaldığı tehlikeli anlar da yangın sahasında şartların ne kadar hızlı değişebildiğini ortaya koydu.

VATANDAŞLARIN TAHLİYE VE GÜVENLİK UYARILARINA UYMASI ÖNEMLİ

Orman yangınlarında müdahale bölgesine izinsiz girilmemesi, kapatılan yolların kullanılmaması ve tahliye kararı verilmesi halinde bölgenin gecikmeden terk edilmesi önem taşıyor. Yangını görüntülemek amacıyla müdahale güzergahlarında araç veya insan yoğunluğu oluşturulması, arazöz, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hareketini güçleştirebiliyor. Yetkililerin açıklamaları ve resmi uyarıların takip edilmesi, hem bölgedeki vatandaşların güvenliği hem de söndürme çalışmalarının kesintisiz yürütülebilmesi açısından kritik önem taşıyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YENİDEN ALEVLENME RİSKİNE KARŞI SÜRÜYOR

Büyük çaplı orman yangınlarının ardından yürütülen soğutma çalışmalarında yanan alan içerisindeki sıcak noktalar kontrol edilerek yeniden tutuşma riski azaltılmaya çalışılıyor. Rüzgarın yeniden kuvvetlenmesi halinde közlerin hareketlenebilmesi nedeniyle kontrol altına alınan bölgelerde de gözetim devam ediyor. Antalya'daki yangında yaşanan ani rüzgar değişimi ise söndürme çalışmalarında meteorolojik koşulların ve ekip güvenliğinin neden sürekli gözetilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.